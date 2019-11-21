Девице Метелице из Вятских Полян вручили паспорт гражданина Сказочной России в Великом Устюге
В понедельник, 18 ноября, в Великом Устюге состоялся праздник, посвященный дню рождения российского Деда Мороза. На премии «Сказка года» побывал и сказочный персонаж из Вятских Полян - Девица Метелица.
Девушку признали победительницей в номинации «Героиня сказочной красоты». Также Девицу Метелицу наградили паспортом гражданина Сказочной России.
Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Вятское новогодище»
Напомним, что персонаж Девица Метелица появился в Вятских Полянах. Прекрасная девушка считается помощницей Деда Мороза и хранительницей головных уборов российских волшебников.
Девица Метелица постоянно участвует в новогодних фестивалях, в том числе персонаж является хозяйкой праздника «Вятское новогодище». В текущем году фестиваль запланирован на 6 декабря. Во время акции в Вятских Полянах пройдут новогодние спектакли, флешмобы и фотосессии со сказочными героями.
ИСТОЧНИК KP.RU