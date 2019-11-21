2019-11-21T16:53:23+03:00
Общество

На ферме в Оричевском районе строят пять новых дворов для содержания коров

Объекты начнут работать осенью следующего года
Мария ПЕТРОВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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На молочной ферме агрофирмы «Коршик» Оричевского района продолжается строительство пяти новых дворов. Объекты планируют запустить осенью 2020 года. На строительство потратят 290 миллионов рублей. В новых дворах будут содержать более 700 коров и 900 телят. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Проверил, как идут работы на ферме заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. Он отметил, что благодаря открытию новых дворов количество производимого сельхозпредприятием молока значительно увеличится.

Глава сельхозпредприятия Раиф Салихов в свою очередь отметил, что агрофирма заботится о модернизации своего производства. Это удается, в том числе и с помощью государственной поддержки. Так, в 2018 году на предприятии появился современный молочный блок с высокопроизводительным доильным оборудованием «Карусель». На строительство блока агрофирма получила субсидию размером более 46 миллионов рублей. В итоге, за десять месяцев производство молоко в хозяйстве превысило 9200 тонн, что составляет 110% по сравнению с прошлым годом.

Достигнуть таких результатов агрофирме удается и за счет правильного кормления животных. Для этих целей на предприятии построен кормоцех за 30 миллионов рублей.

- Это самый современный кормоцех, который есть на сегодняшний день, - рассказал глава хозяйства. - За процессом следит компьютер, учитывая потребности животных. У нас сегодня содержится более 2600 животных, из них 1300 - коровы.

СПРАВКА «КП»

Кировская область занимает первое место по продуктивности и третье по производству сырого молока (порядка 700 тысяч тонн в год). Кроме того, регион является ведущим в России по по наличию племенной базы и уровню генетического потенциала животных. В том числе, статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы носит агрофирма «Коршик».

ИСТОЧНИК KP.RU

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