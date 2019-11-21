На ферме в Оричевском районе строят пять новых дворов для содержания коров
На молочной ферме агрофирмы «Коршик» Оричевского района продолжается строительство пяти новых дворов. Объекты планируют запустить осенью 2020 года. На строительство потратят 290 миллионов рублей. В новых дворах будут содержать более 700 коров и 900 телят. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.
Проверил, как идут работы на ферме заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. Он отметил, что благодаря открытию новых дворов количество производимого сельхозпредприятием молока значительно увеличится.
Глава сельхозпредприятия Раиф Салихов в свою очередь отметил, что агрофирма заботится о модернизации своего производства. Это удается, в том числе и с помощью государственной поддержки. Так, в 2018 году на предприятии появился современный молочный блок с высокопроизводительным доильным оборудованием «Карусель». На строительство блока агрофирма получила субсидию размером более 46 миллионов рублей. В итоге, за десять месяцев производство молоко в хозяйстве превысило 9200 тонн, что составляет 110% по сравнению с прошлым годом.
Достигнуть таких результатов агрофирме удается и за счет правильного кормления животных. Для этих целей на предприятии построен кормоцех за 30 миллионов рублей.
- Это самый современный кормоцех, который есть на сегодняшний день, - рассказал глава хозяйства. - За процессом следит компьютер, учитывая потребности животных. У нас сегодня содержится более 2600 животных, из них 1300 - коровы.
СПРАВКА «КП»
Кировская область занимает первое место по продуктивности и третье по производству сырого молока (порядка 700 тысяч тонн в год). Кроме того, регион является ведущим в России по по наличию племенной базы и уровню генетического потенциала животных. В том числе, статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы носит агрофирма «Коршик».
ИСТОЧНИК KP.RU