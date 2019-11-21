В Кирове начата работа над Стратегией социально-экономического развития города

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-21T13:19:54+03:00

Глава города и бизнесмены Кирова обсудили, как город живет сегодня и как будет развиваться в дальнейшем. Фото: Пресс-служба Кировской гордумы.

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Глава Кирова Елена Ковалева обсудила с представителями бизнеса, как город живет сегодня и как будет развиваться в дальнейшем. Встреча прошла в Вятской торгово-промышленной палате.

- Мы понимаем, что достойное будущее нельзя построить, не имея четкого представления о том, куда двигаться дальше, - сказала глава города. - С этой целью начата разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Киров» на период до 2035 года и плана мероприятий по ее реализации.

Елена Ковалева также отметила, что идет работа над Генеральным планом города. И для подготовки этих двух основополагающих документов важно занать мнение представителей ВятТПП, бизнес-сообщества, органов местного самоуправления.

В меропрятии участвовал Павел Строев, директор Центра региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ. Эта организация имеет большой опыт в сфере регионального и территориального планирования. Поэтому власти города выбрали ее для разработки программного документа.

Павел Строева проанализировал экономические показатели в Кирове последние 10 лет и отметил, что они растут. Город интересен для инвесторов, но для их привлечения нужно повысить инвестиционную привлекательность, создать комфортные условия для ведения и привлечения бизнеса. Для повышения узнавемости брендов Кирова важно продвигать кировскую продукцию на общероссийский и международный рынки, развивать инфраструктуру и цифровые технологии.

Бизнесмены подчеркнули, что при формировании Стратегию, необходимо оценить имеющиеся имущественные и земельные ресурсы, наладить контакты с теми, кто занят в реальном секторе экономики, а также разработать механизмы реализации ее целей и задач.

Участники круглого стола приняли решение создать инвестиционный план города, собрав предложения предпринимателей по развитию различных видов бизнеса.

Совете при главе города рассмотрит проект Стратегии в мае следующего года, после чего пройдут его публичные слушания. Затем документ утвердит Кировская городская Дума.