Зимой в Кирове проведут ямочный ремонт на восьми участках дорог

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-21T15:17:34+03:00

Дороги отремонтируют до конца года Фото: Евгения ГУСЕВА

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До конца года в Кирове отремонтируют восемь участков дорог. Для ямочного ремонта подрядчики применят технологию укладки литого асфальтобетона.

Как сообщают в в управлении дорожной и парковой инфраструктуры, в литом асфальте содержится битум повышенной вязкости и минеральные добавки. Это позволяет выполнять ремонт при температуре не ниже -15 градусов.

Сейчас проводится процедура торгов на выполнение работ. Перечень участков для ремонта составили с учетом жалоб кировчан.

Полный список улиц, на которых зимой планируют провести ремонт:

- ул. Менделеева (от ул. Московской до ул. Кольцова);

- Студенческий проезд (от ул. Московской до ул. Лепсе);

- ул. Сормовская (от ул. Лепсе до ул. Р. Ердякова);

- перекресток ул. Чистопрудненской и ул. Украинской);

- перекресток ул. Свердлова и ул. Подгорной;

- перекресток ул. Подгорной и ул. Сутырина;

- ул. Грибоедова (от ул. Щорса до ул. Красина);

- ул. Дзержинского (от ул. Луганской до поворота в пос. Ганино).

ИСТОЧНИК KP.RU