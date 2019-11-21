Зимой в Кирове проведут ямочный ремонт на восьми участках дорог
До конца года в Кирове отремонтируют восемь участков дорог. Для ямочного ремонта подрядчики применят технологию укладки литого асфальтобетона.
Как сообщают в в управлении дорожной и парковой инфраструктуры, в литом асфальте содержится битум повышенной вязкости и минеральные добавки. Это позволяет выполнять ремонт при температуре не ниже -15 градусов.
Сейчас проводится процедура торгов на выполнение работ. Перечень участков для ремонта составили с учетом жалоб кировчан.
Полный список улиц, на которых зимой планируют провести ремонт:
- ул. Менделеева (от ул. Московской до ул. Кольцова);
- Студенческий проезд (от ул. Московской до ул. Лепсе);
- ул. Сормовская (от ул. Лепсе до ул. Р. Ердякова);
- перекресток ул. Чистопрудненской и ул. Украинской);
- перекресток ул. Свердлова и ул. Подгорной;
- перекресток ул. Подгорной и ул. Сутырина;
- ул. Грибоедова (от ул. Щорса до ул. Красина);
- ул. Дзержинского (от ул. Луганской до поворота в пос. Ганино).
ИСТОЧНИК KP.RU