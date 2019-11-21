В Кирово-Чепецке запустили движение по отремонтированному участку дороги

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-21T15:11:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 ноября, в Кирово-Чепецке открыли движение на участке дороги вдоль «Завода минеральных удобрений» (ЗМУ) до моста через реку Елховку у нефтебазы. Протяженность отремонтированного участка составила порядка одного километра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Этот участок важен для реализации в Кирово-Чепецке инвестиционных проектов в таких областях, как деревообработка, строительство, производство наукоемких медицинских изделий и химической промышленности. Реализация таких проектов подразумевает создание более 70 рабочих мест, а также привлечение инвестиций в размере около 240 млн рублей.

Дорогу удалось реконструировать при поддержке Фонда развития моногородов. Так, для ремонта участка из Фонда поступило 34,4 млн рублей, еще 4,1 млн рублей - из областного бюджета. Осмотрели дорогу после ремонта министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева и представитель Фонда развития моногородов Кирилл Малянов.

- Эта дорога - результат плодотворного сотрудничества между Кировской областью и Фондом, - отметила Наталья Кряжева. - Ее реконструкция позволит в полной мере использовать потенциал прилегающей территории промышленной зоны и привлечь новых инвесторов в Кирово-Чепецк.

Напомним, что между региональным правительством и Фондом развития моногородов заключено три соглашения о софинансировании расходов региона на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры в Кирово-Чепецке, Лузе и Белой Холунице. Сейчас все соглашения находятся на различных стадиях реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU