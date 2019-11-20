Экс-директор похитил у страховой компаниии более 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-20T17:13:38+03:00

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Директор филиала одной из страховых компаний в Кирове решил улучшить свое материальное положение, используя мошенническую схему. По версии следкома по Кировской области, это случилось в 2015-2016 годах при продаже имущества организации.

Мужчина узнал о том, что компания собирается продать часть своего имущества, которым она не пользовалась. Тогда он создал фиктивные документы о его оценке. Экс-директор занизил реальную стоимость объектов до 70 тысяч рублей и согласовал эту сумму с головным офисом. После чего он продал имущество за 400 тысяч. Разницу мужчина присвоил себе.

Таким образом, он «нагрел» страховую компанию на 330 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил в отношение мужчины уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU