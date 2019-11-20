В Кирове избили и ограбили 28-летнего жителя
Ночью 18 ноября в УМВД России по г. Кирову поступило сообщение о том, что на улице Мостовицкой ограбили 28-летнего кировчанина. Как рассказал потерпевший, на улице к нему подошел незнакомец и попросил «закурить». После этого между ними началась ссора, в результате которой злоумышленник избил кировчанина и забрал у него часы и телефон. Общая сумма ущерба оценена в 16 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе УМВД Кировской области, сотрудники ППС при патрулировании близлежащей местности задержали мужчину, похожего по приметам на налетчика.
В отношении подозреваемого – ранее судимого неработающего 30-летнего кировчанина – возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия». Сейчас он находится в изоляторе. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU