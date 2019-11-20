Фестиваль «Театральное Приволжье» подходит к завершению

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-20T13:55:13+03:00

Мы можем проголосовать за кировских участников по телефону

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Победители окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» посетили концерт Вятского симфонического оркестра имени В.А. Раевского, посвященный Году театра. Оркестр под управлением Ильи Дербилова, главного дирижера и художественного руководителя Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский», представил композиции выдающихся музыкантов, которые были написаны к известным произведениям театрального репертуара. Ведущей концерта стала народная артистка России, актриса Кировского областного драматического театра Наталья Исаева.

Актриса отметила огромную роль музыки в театральных постановках.

- Грамотно подобранное музыкальное произведение может усилить драматический эффект театральной постановки, в то время как неправильно выбранная композиция перечеркнет старания даже самого талантливого актера, - отметила Наталья Николаевна.

Напомним, что «Театральное Приволжье» - один из самых ярких проектов Года театра, реализуемый по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Победители этого фестиваля будут определены в конце ноября по итогам зрительского голосования. В поддержку юных актеров из Кирова не раз высказывались глава региона Игорь Васильев и вице-губернатор, сопредседатель оргкомитета по проведению Года театра в Кировской области Андрей Плитко.

Поддержать кировских участников жители других регионов могут в социальных сетях, где запущен флешмоб #ТеатральноеПриволжье43.

А у кировчан есть возможность проголосовать за лучшую постановку: с 13.00 29 ноября до 13.00 30 ноября по бесплатному номеру 8 800 350-35-43. Во время звонка нужно будет набрать на клавиатуре телефона порядковый номер театрального коллектива, который вы хотите поддержать.

Наши финалисты: народный учебный театр Вятского колледжа культуры (его номер – 8) и театральная студия «Стрекоза» (их номер – 22). них, они достойны победы в своей номинации.

30 ноября в 13.00 в режиме онлайн на сайте фестиваля (театральноеприволжье.рф) будут опубликованы итоги голосования. Церемония награждения победителей фестиваля пройдет в декабре в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU