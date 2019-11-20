2019-11-20T13:55:13+03:00
Звезды

Фестиваль «Театральное Приволжье» подходит к завершению

Мы можем проголосовать за кировских участников по телефону
Ольга Маковеева
Поделиться:
Народная артистка России, актриса Кировского областного драматического театра Наталья Исаева с участниками народного учебного театра Вятского колледжа культуры. Фото: kirovreg.ruНародная артистка России, актриса Кировского областного драматического театра Наталья Исаева с участниками народного учебного театра Вятского колледжа культуры. Фото: kirovreg.ru
Изменить размер текста:

Победители окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье» посетили концерт Вятского симфонического оркестра имени В.А. Раевского, посвященный Году театра. Оркестр под управлением Ильи Дербилова, главного дирижера и художественного руководителя Ульяновского государственного симфонического оркестра «Губернаторский», представил композиции выдающихся музыкантов, которые были написаны к известным произведениям театрального репертуара. Ведущей концерта стала народная артистка России, актриса Кировского областного драматического театра Наталья Исаева.

Актриса отметила огромную роль музыки в театральных постановках.

- Грамотно подобранное музыкальное произведение может усилить драматический эффект театральной постановки, в то время как неправильно выбранная композиция перечеркнет старания даже самого талантливого актера, - отметила Наталья Николаевна.

Напомним, что «Театральное Приволжье» - один из самых ярких проектов Года театра, реализуемый по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Победители этого фестиваля будут определены в конце ноября по итогам зрительского голосования. В поддержку юных актеров из Кирова не раз высказывались глава региона Игорь Васильев и вице-губернатор, сопредседатель оргкомитета по проведению Года театра в Кировской области Андрей Плитко.

Поддержать кировских участников жители других регионов могут в социальных сетях, где запущен флешмоб #ТеатральноеПриволжье43.

А у кировчан есть возможность проголосовать за лучшую постановку: с 13.00 29 ноября до 13.00 30 ноября по бесплатному номеру 8 800 350-35-43. Во время звонка нужно будет набрать на клавиатуре телефона порядковый номер театрального коллектива, который вы хотите поддержать.

Наши финалисты: народный учебный театр Вятского колледжа культуры (его номер – 8) и театральная студия «Стрекоза» (их номер – 22). них, они достойны победы в своей номинации.

30 ноября в 13.00 в режиме онлайн на сайте фестиваля (театральноеприволжье.рф) будут опубликованы итоги голосования. Церемония награждения победителей фестиваля пройдет в декабре в Нижнем Новгороде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове избили и ограбили 28-летнего жителя
Лидерский проект – это твой шанс изменить жизнь к лучшему!
950 домов отремонтируют в Кировской области в 2020 году
Кировские пловцы могут принять участие в Паралимпиаде 2020 года в Токио
Кировский МФЦ представит наш регион в конкурсе «Лучший МФЦ России»
Игорь Маковский: «Мы системно занимаемся расширением форматов работы по профилактике детского электротравматизма – и, как показывает практика, это дает результат»
В 2020 году в Кировской области отремонтируют более 50 километров дорог
Пять новых зданий и парковка на 200 мест: в Кирове обновят Центральный рынок
Кировчан просят присоединиться к поискам 12-летнего мальчика
Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое будущее»
Елена Ковалева: «Важно использовать лучшие мировые практики, чтобы жизнь горожан становилась комфортнее»
На бывшего воспитателя детского сада №67 завели уголовное дело
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
В Кирове пройдет благотворительный фестиваль драматургии «Вы.Мы.Слы»
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах