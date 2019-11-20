2019-11-20T13:01:37+03:00
Общество

950 домов отремонтируют в Кировской области в 2020 году

Фонд капитального ремонта составил план на следующий год
Ольга Маковеева
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950 домов отремонтируют в Кировской области в 2020 году950 домов отремонтируют в Кировской области в 2020 годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В этом году капитальный ремонт был запланирован в 805 домах. Параллельно с его реализацией началась работа по формированию плана на следующий год.

- Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - процесс непрерывный. Выполняя мероприятия одного периода, параллельно проводится работа по обеспечению капитального ремонта в следующем, - отметил генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта» Михаил Кузьмин.

Еще в мае 2019 года Фонд направил в адрес собственников домов 950 домов предложения о проведении капитального ремонта. На обсуждение собственникам отводилось три месяца. За это время решение о предстоящем капитальном ремонте принято только по 2% домов. По остальным домам, включенным в план 2020 года, решения о проведении капитального ремонта приняли органы местного самоуправления.

После этого Фонд начал работу по привлечению проектных организаций для разработки проектно-сметной документации. На сегодняшний день по 438 домам, включенным в план 2020 года, объявлены электронные аукционы. По 190 домам с проектными организациями уже заключены соответствующие договоры, по 24 домам проектно-сметная документация разработана.

- Процесс организации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах достаточно длительный, в том числе ввиду установленных действующим законодательством процедурных моментов, и во многом зависит от добросовестности проектных и подрядных организаций, - пояснил Михаил Кузьмин.

Работа Фонда по реализации плана 2020 года будет главным образом направлена на своевременное и качественное проведение капитального ремонта в многоквартирных домах Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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