Кировские пловцы могут принять участие в Паралимпиаде 2020 года в Токио

20 Нояб. 12:16 2019-11-20T16:28:38+03:00

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С 14 по 17 ноября в Саранске прошли чемпионат и первенство России по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 31 региона страны.

Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, наш регион представляли 20 пловцов спортивной школы «Быстрица». Спортсмены в возрасте от 11 до 23 лет завоевали 30 медалей, из которых 15 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых.

Андрей Шабалин стал пятикратным чемпионом России на разных дистанциях, а Михаил Кулябин поднимался на высшую ступень пьедестала четыре раза. У девушек победительницами первенства России стали Дарья Мелешко и Полина Аксакова.

Представители кировской школы плавания ЛИН также лидировали в трех эстафетных заплывах.

По итогам этих соревнований Паралимпийский комитет России включил Михаила Кулябина и Андрея Шабалина в список кандидатов на участие в Паралимпиаде 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU