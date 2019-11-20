2019-11-20T16:28:38+03:00
Спорт

Кировские пловцы могут принять участие в Паралимпиаде 2020 года в Токио

Наши спортсмены завоевали на первенстве России 15 золотых наград
Ольга Маковеева
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Кировские пловцы ЛИН привезли 30 медалей с российских соревнованийКировские пловцы ЛИН привезли 30 медалей с российских соревнований
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С 14 по 17 ноября в Саранске прошли чемпионат и первенство России по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из 31 региона страны.

Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, наш регион представляли 20 пловцов спортивной школы «Быстрица». Спортсмены в возрасте от 11 до 23 лет завоевали 30 медалей, из которых 15 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых.

Андрей Шабалин стал пятикратным чемпионом России на разных дистанциях, а Михаил Кулябин поднимался на высшую ступень пьедестала четыре раза. У девушек победительницами первенства России стали Дарья Мелешко и Полина Аксакова.

Представители кировской школы плавания ЛИН также лидировали в трех эстафетных заплывах.

По итогам этих соревнований Паралимпийский комитет России включил Михаила Кулябина и Андрея Шабалина в список кандидатов на участие в Паралимпиаде 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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