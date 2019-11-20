Кировский МФЦ представит наш регион в конкурсе «Лучший МФЦ России»

СЕГОДНЯ 11:55 2019-11-20T11:55:58+03:00

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Кировская область примет участие во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр - 2019». Конкурс проходит с 2014 года, и его главная цель - поиск лучших региональных практик по организации деятельности МФЦ и их развитие.

В этом году наш регион выдвигается на участие в двух номинациях - «Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучший проект МФЦ». Представлять область в первой номинации будет победительница регионального этапа конкурса - Татьяна Соломатина, эксперт Вятскополянского центра «Мои Документы». В этой должности Татьяна работает уже более пяти лет.

Во второй номинации региональное отделение выдвинет новый проект по приему документов в СПО через МФЦ.

- Новый проект МФЦ, который будет презентован на всероссийском конкурсе, позволяет подать документы на поступление в учреждения СПО с помощью центров «Мои Документы» из любого района Кировской области, - сказал министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх. - Благодаря этой возможности исчезают территориальные барьеры и возрастают возможности абитуриентов.

Также Юрий Палюх отметил, что этот конкурс является еще одной возможностью рассказать об успешно реализуемых региональных проектов на всероссийском уровне.

- Уникальная для России услуга - прием документов на зачисление в учреждения среднего профессионального образования в центрах «Мои Документы» - реализуется в Кировской области с июня 2019 года, - рассказал вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко. - Для реализации проекта заключены соглашения с 37-ю образовательными организациями региона.

Также он отметил, что по результатам рейтинга Минэкономразвития России Кировская область входит в число лучших регионов по уровню эффективности организации деятельности МФЦ, и регион постоянно работает над повышением качества услуг.

Лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России – 2019» определят путем открытого голосования на заседании центральной конкурсной комиссии не позднее 30 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU