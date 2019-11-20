Пять новых зданий и парковка на 200 мест: в Кирове обновят Центральный рынок

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-20T11:23:19+03:00

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Кировский Центральный рынок обновят, отремонтируют и расширят. Концепцию развития представили 18 ноября на публичных слушаниях в администрации города. Согласно проекту, здание павильона реконструируют. Также планируют построить несколько крытых современных центров для ведения торговли.

Всего на территории рынка появятся пять новых зданий общей площадью 15628 кв.м. Реконструкции и капремонту подлежат здание самого рынка и еще три торговых павильона. Кроме того, на территории предполагается обустроить парковку на 200 мест.

Как сообщает пресс-служба администрации города, возражения по поводу предложенных решений от участников слушаний не поступали. Сейчас разработан план обновления Центрального рынка, подготовлена вся необходимая документация. Ознакомиться с планом можно на сайте администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU