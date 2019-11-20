Кировчан просят присоединиться к поискам 12-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-20T10:38:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове сообщили о новом пропавшем. Уже вторые сутки не ночует дома 12-летний Евгений Новиков. Подростка в последний раз видели 18 ноября. В этот день около 10.00 он ушел из дома в Ленинском районе. С тех пор неизвестно, где находится школьник.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Он был одет в темно-серую куртку с капюшоном, серую шапку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Евгений, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU