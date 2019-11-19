2019-11-19T19:56:44+03:00
Общество

Елена Ковалева: «Важно использовать лучшие мировые практики, чтобы жизнь горожан становилась комфортнее»

Глава города приняла участие в VI конгрессе Всемирной организации
Ольга Маковеева
Поделиться:
Фото: duma.mo-kirov.ruФото: duma.mo-kirov.ru
Изменить размер текста:

Более трех тысяч представителей малых и крупных городов мира собрались на VI конгресс организации «Объединенные города и местные власти». В делегации Евразийского отделения были представители 39 городов России, Киргизии, Монголии, Молдавии, Абхазии и Казахстана. Киров представила глава города Елена Ковалева.

В рамках форума был выбран президент Консультативного комитета местных органов власти при Организации объединенных наций. Им стал градоначальник Казани Ильсур Метшин. Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН Россия возглавила впервые.

– Избрание представителя нашей страны на столь высокий пост говорит об авторитете России на мировой арене, – прокомментировала глава города Кирова Елена Ковалева. – Что касается самого конгресса, то это уникальная площадка для общения, сотрудничества, обмена мнениями и опытом именно представителей муниципалитетов. На каком бы из пяти континентов ни находились города, перед местными властями встают одни и те же проблемы: экономические, социальные, экологические… Важно использовать лучшие мировые практики, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На бывшего воспитателя детского сада №67 завели уголовное дело
ВТБ собирает предпринимателей за «Честным столом»
В Кирове пройдет благотворительный фестиваль драматургии «Вы.Мы.Слы»
ВТБ первым на рынке запустил котирование биржевого фонда в трех валютах
В Кирове женщина пострадала от падения дерева
Инвестиционный проект стоимостью 720 млн рублей реализуют на «Кирскабеле»
Губернатор Кировской области посетил Верхнекамскую ЦРБ
Житель Вятскополянского района сядет на 16 лет за убийство супружеской пары
В Верхнекамском районе открылся новый детский сад-ясли
Почти 500 кировских школьников отдохнут в дневных лагерях
Что составляет наибольшую часть нашего рациона
Киров присоединится к акции «Щедрый вторник»
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
В Кирове ожидается самое сильное ноябрьское похолодание за три года
Кто будет компенсировать подвоз учащихся в школы
Лжеработники коммунальных служб обманули 85-летнюю пенсионерку
Кировский железнодорожник украл рельсы на 140 тысяч рублей
Житель Уней сломал кресты на 40 могилах
«Точка кипения» ВятГУ стала территорией молодежной науки
Первый домашний матч оказался неудачным: Кировская «Родина» проиграла казанскому «Динамо»
Житель Вахрушей убил свою гостью
«Россети» готовы к зиме
57 снегоуборочных машин и 120 тонн каменной соли: как в Кирове борются со снегопадом
Кировчан приглашают на выставку кошек, ищущих дом