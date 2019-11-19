Елена Ковалева: «Важно использовать лучшие мировые практики, чтобы жизнь горожан становилась комфортнее»

19 Нояб. 19:56 2019-11-19T19:56:44+03:00

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Более трех тысяч представителей малых и крупных городов мира собрались на VI конгресс организации «Объединенные города и местные власти». В делегации Евразийского отделения были представители 39 городов России, Киргизии, Монголии, Молдавии, Абхазии и Казахстана. Киров представила глава города Елена Ковалева.

В рамках форума был выбран президент Консультативного комитета местных органов власти при Организации объединенных наций. Им стал градоначальник Казани Ильсур Метшин. Всемирную ассоциацию мэров городов при ООН Россия возглавила впервые.

– Избрание представителя нашей страны на столь высокий пост говорит об авторитете России на мировой арене, – прокомментировала глава города Кирова Елена Ковалева. – Что касается самого конгресса, то это уникальная площадка для общения, сотрудничества, обмена мнениями и опытом именно представителей муниципалитетов. На каком бы из пяти континентов ни находились города, перед местными властями встают одни и те же проблемы: экономические, социальные, экологические… Важно использовать лучшие мировые практики, чтобы жизнь наших горожан становилась более комфортной.

ИСТОЧНИК KP.RU