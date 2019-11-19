На бывшего воспитателя детского сада №67 завели уголовное дело

19 Нояб. 18:06 2019-11-19T18:06:22+03:00

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После того, как родители детского сада №67 пожаловались в СМИ на то, что воспитатель не только оскорбляла детей, но и могла применить к ним физическое насилие, в учреждение нагрянули проверки.

Первым на публикации отреагировал департамент образования города. Их комиссия подтвердила, что жалобы родителей обоснованы. А также указала на недостатки в работе старшего воспитателя и педагога-психолога.

Этим вопросом заинтересовался и следком по Кировской области. Была организована доследственная проверка, и по ее результатам возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они опросили воспитанников детского сада и их родителей. В ближайшее время допросят сотрудников детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU