В Кирове пройдет благотворительный фестиваль драматургии «Вы.Мы.Слы»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-19T17:44:03+03:00

Люди театра организуют помощь детям с ограниченными возможностями по зрению

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С 30 ноября по 8 декабря в Кирове пройдут читки пьес современных авторов со всей страны. Таким образом в городе подведут итоги конкурса драматургии, который был объявлен еще в сентябре.

Организаторы фестиваля получили более 50 работ со всей России и зарубежья. Компетентное жюри определило лучшие пьесы, которые будут прочитаны на площадках Кирова. Победителя конкурса драматургии определит зрительское голосование.

Кроме этого, будет показана внеконкурсная программа. В нее вошли пьесы Бориса Павловича и Элины Петровой «Не зря», Сергея Давыдова «Республика», а также «Чайные истории Захара Шашина».

Фестивальные мероприятия будут проходить на трех площадках Кирова - в камерном «Театре 43», культурном центре «Пятый этаж» и клубе «Мойчай.ру Киров».

Зрители во время каждого показа могут приобрести уникальные открытки Всероссийского общества слепых, оставив взамен любую сумму. Эти средства будут потрачены на подарки для детей с ограниченными возможностями по зрению. И в канун Рождества Дед Мороз и Снегурочка поздравят ребят.

Афиша фестиваля (уточняется, возможны изменения)

30 ноября 17.00 - Phobia, реж. Е. Лучникова, КЦ «Пятый этаж» г. Киров, ул. Ленина ул., 119А

30 ноября 18:30 - «Республика», Е. Лучникова, Н. Сидорова, КЦ «Пятый этаж», г. Киров, ул. Ленина ул., 119А

1 декабря 16.00 - «Не зря», реж. Е. Лучникова, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14

2 декабря 18.00 - «Ворона обыкновенная», реж. Н. Красильникова, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14

3 декабря 18.30 - «Что касается костей», реж. Т. Котвицкая, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14

4 декабря - 18.30 Smile, реж. Т. Котвицкая, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14

5 декабря - 18:30 «Чайные истории Захара Шашина», Мойчай.ру Киров, г. Киров, ул. Урицкого д.5, подъезд 1, домофон 2

6 декабря - 19:00 «Мудак», реж. А. Хорев, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14

7 декабря - 17:00 «Из жизни человеков», реж. А.Хорев, КЦ «Пятый этаж», г. Киров, ул. Ленина ул., 119А

ИСТОЧНИК KP.RU