В Кирове пройдет благотворительный фестиваль драматургии «Вы.Мы.Слы»
С 30 ноября по 8 декабря в Кирове пройдут читки пьес современных авторов со всей страны. Таким образом в городе подведут итоги конкурса драматургии, который был объявлен еще в сентябре.
Организаторы фестиваля получили более 50 работ со всей России и зарубежья. Компетентное жюри определило лучшие пьесы, которые будут прочитаны на площадках Кирова. Победителя конкурса драматургии определит зрительское голосование.
Кроме этого, будет показана внеконкурсная программа. В нее вошли пьесы Бориса Павловича и Элины Петровой «Не зря», Сергея Давыдова «Республика», а также «Чайные истории Захара Шашина».
Фестивальные мероприятия будут проходить на трех площадках Кирова - в камерном «Театре 43», культурном центре «Пятый этаж» и клубе «Мойчай.ру Киров».
Зрители во время каждого показа могут приобрести уникальные открытки Всероссийского общества слепых, оставив взамен любую сумму. Эти средства будут потрачены на подарки для детей с ограниченными возможностями по зрению. И в канун Рождества Дед Мороз и Снегурочка поздравят ребят.
Афиша фестиваля (уточняется, возможны изменения)
30 ноября 17.00 - Phobia, реж. Е. Лучникова, КЦ «Пятый этаж» г. Киров, ул. Ленина ул., 119А
30 ноября 18:30 - «Республика», Е. Лучникова, Н. Сидорова, КЦ «Пятый этаж», г. Киров, ул. Ленина ул., 119А
1 декабря 16.00 - «Не зря», реж. Е. Лучникова, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14
2 декабря 18.00 - «Ворона обыкновенная», реж. Н. Красильникова, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14
3 декабря 18.30 - «Что касается костей», реж. Т. Котвицкая, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14
4 декабря - 18.30 Smile, реж. Т. Котвицкая, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14
5 декабря - 18:30 «Чайные истории Захара Шашина», Мойчай.ру Киров, г. Киров, ул. Урицкого д.5, подъезд 1, домофон 2
6 декабря - 19:00 «Мудак», реж. А. Хорев, Камерный «Театр 43», г. Киров, ул. Орловская, 14
7 декабря - 17:00 «Из жизни человеков», реж. А.Хорев, КЦ «Пятый этаж», г. Киров, ул. Ленина ул., 119А
ИСТОЧНИК KP.RU