В Кирове женщина пострадала от падения дерева

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-19T16:38:24+03:00

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Вечером 18 ноября в Единую дежурную диспетчерскую службу города поступило сообщение о том, что по улице Воровского, 54-а от падения дерева пострадала женщина. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Центр травматологии и ортопедии. У женщины диагностировали ушибы мягких тканей, плечевого сустава и коленного сустава. Как пояснили в пресс-службе администрации, необходимую медицинскую помощь кировчанке оказали. Госпитализация ей не потребовалась.

Утром 19 ноября по указанному адресу выехали специалисты управления дорожной и парковой инфраструктуры и представители территориального управления по Ленинскому району. Специалисты установили, что упавшее дерево расположено на придомовой территории управляющей компании «Жил-Сервис-Плюс». По информации от УК, у клена не было внешних признаков аварийности.

- Однако при осмотре дерева специалисты обнаружили гниль внутри ствола, - отметил заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Григорий Жданов. - Клены сами по себе достаточно ломкие, к тому же если прогнившее дерево было сильно наклонено, то под тяжестью выпавшего вчера мокрого снега оно могло сломаться.

Дерево распилили. В ближайшее время его увезут с участка. Специалисты управляющей компании «Жил-Сервис-Плюс» в ближайшие дни проверят состояние других деревьев на придворовой территории. Такую рекомендацию направили во все управляющие компании города.

ИСТОЧНИК KP.RU