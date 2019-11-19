2019-11-19T15:30:14+03:00
Общество

Губернатор Кировской области посетил Верхнекамскую ЦРБ

Глава региона оценил новое оборудование и работу коллектива больницы
Анастасия РОМАНОВА
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев вместе с первым заместителем председателя правительства Кировской области Дмитрием Курдюмовым и профильными министрами побывал с рабочим визитом в Верхнекамском районе.

Во время визита глава региона посетил районную больницу, которая за последнее время заметно преобразилась.

- В больницу этим летом поступило современное оборудование - УЗИ-аппарат с доплером и маммограф, и теперь жители района могут пройти необходимые обследования, не выезжая за пределы населенного пункта, – сообщил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов. – Кроме того, в настоящее время для учреждения готовятся новые кадры – в Кировском государственном медицинском университете обучается 11 студентов-целевиков – 8 на лечебном факультете и 3 на педиатрическом. Все они придут на работу в Верхнекамскую ЦРБ. Также в ординатуре учатся три человека. Невролог и акушер-гинеколог прибудут в учреждение уже в следующем году, офтальмолог сейчас обучается на 1 курсе ординатуры. Еще один студент учится по целевому договору в Кировском медицинском колледже.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев добавил, что Верхнекамская ЦРБ активно развивается и преображается по принципу «бережливого производства». В поликлинике создана регистратура открытого типа. Проведены масштабные ремонтные работы.

- Показатель смертности населения в районе, если говорить о 9 месяцах текущего года, оказался на 3% ниже, чем среднеобластной. Это позитивная динамика, нужно и дальше продолжать в том же духе, – подчеркнул министр здравоохранения Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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