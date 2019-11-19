Почти 500 кировских школьников отдохнут в дневных лагерях

СЕГОДНЯ 13:29 2019-11-19T14:37:08+03:00

Питание для детей в дневных лагерях будет бесплатным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, организуют бесплатное питание

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В дни осенних каникул городской департамент образования на базе муниципальных школ организовал работу лагерей с дневным пребыванием. С 28 октября по 1 ноября в таких лагерях смогли отдохнуть 372 школьника из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отряды сформировали в 12 кировских школах, доме детского творчества «Вдохновение» и детско-юношеском центре имени Александра Невского. С 18 по 22 ноября еще 120 ребят станут участниками дневных лагерей, организованных на базе муниципальных школ № 24, 45, 71 и 74.

Для школьников проведут познавательные и развлекательные мероприятия. Кроме того, с ребятами будут заниматься педагоги и психологи. Питание для детей в таких лагерях будет бесплатным.

ИСТОЧНИК KP.RU