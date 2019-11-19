2019-11-19T13:41:57+03:00
Общество

Киров присоединится к акции «Щедрый вторник»

В городе пройдет цикл благотворительных мероприятий
Мария ПЕТРОВА
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Кировчанам предлагают помочь бездомным животным. Фото: pixabay.comКировчанам предлагают помочь бездомным животным. Фото: pixabay.com
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С 19 ноября по 4 декабря в Кирове пройдут мероприятия в рамках акции «Щедрый вторник». Это международное благотворительное движение, основная цель которого - вовлечь как можно больше людей в добрые дела.

Так, с 19 по 29 ноября на базе центров местной активности Нововятского района пройдет акция «Твори добро». Она направлена на помощь бездомным животным, находящемся в приюте в слободе Сошени. Питомцам требуются: шприцы, вата, бинты, корм для кошек и собак, а также ошейники и поводки.

Все необходимое можно принести по адресам:

- г. Киров, Нововятский район, ул. Октябрьская, д. 26, 31-60-91, 8(912)330-44-97;

- г. Киров, Нововятский район, ул. Советская, 50 (2 этаж), 70-72-93, 8(953)130-45-70;

- г. Киров, Нововятский район, ул. Индустриальная, 20 (мкр. Радужный), 30-57-25, 8(912)713-74-51.

Предварительно нужно позвонить по указанным выше телефонам. Более подробно о мероприятии можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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