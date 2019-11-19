В Кирове ожидается самое сильное ноябрьское похолодание за три года

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-19T12:18:57+03:00

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Холодная погода ожидается в Кирове до конца ноября. Это связано с ультраполярным вторжением, которое станет причиной сильного ноябрьского похолодания. Об этом сообщили в группе «Любительская метеорология» в Кирове.

- Ультраполярное вторжение - это вторжение антициклона или арктических масс воздуха, - уточнили метеорологи-любители. - Ожидается, что самой холодной станет ночь на 20 ноября. Среднесуточная температура будет ниже нормы на 12-14 градусов.

Морозная и сухая погода задержится в регионе почти до конца месяца. Лишь в последних числах ноября в Кировскую область начнет поступать теплый и влажный воздух из Атлантики.

Как отмечают в сообществе, грядущее похолодание станет одним из самых сильных за последние три года. В последний раз подобное ультраполярное вторжение наблюдали 13-16 ноября 2016 года. Тогда температура воздуха в городе упала до -20.9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU