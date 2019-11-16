Пропавшая 16-летняя кировчанка нашлась спустя два дня
В Кирове нашли исчезнувшую несовершеннолетнюю девушку. «Найдена, жива», - сообщает отряд по поиску несовершеннолетних «Первый».
13 ноября 16-летняя Анастасия, проживающая в Ленинском районе города Кирова, вышла из дома около 11 часов. С тех пор информации о ее местонахождении не было. К ее поискам подключились сотрудники полиции, Следственного комитета, волонтеры, неравнодушные кировчане и знакомые девушки.
15 ноября девушку разыскали благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов и общественности.
- Выяснено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, - сообщает Следственный комитет по Кировской области.
Сейчас Следственный комитет по Кировской области проводит доследственную проверку по факту ее исчезновения. Устанавливаются причины и условия исчезновения девушки.
ИСТОЧНИК KP.RU