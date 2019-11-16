Пропавшая 16-летняя кировчанка нашлась спустя два дня

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-16T14:09:36+03:00

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В Кирове нашли исчезнувшую несовершеннолетнюю девушку. «Найдена, жива», - сообщает отряд по поиску несовершеннолетних «Первый».

13 ноября 16-летняя Анастасия, проживающая в Ленинском районе города Кирова, вышла из дома около 11 часов. С тех пор информации о ее местонахождении не было. К ее поискам подключились сотрудники полиции, Следственного комитета, волонтеры, неравнодушные кировчане и знакомые девушки.

15 ноября девушку разыскали благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов и общественности.

- Выяснено, что противоправных действий в отношении нее не совершалось, - сообщает Следственный комитет по Кировской области.

Сейчас Следственный комитет по Кировской области проводит доследственную проверку по факту ее исчезновения. Устанавливаются причины и условия исчезновения девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU