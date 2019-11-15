Полиция выяснит, кто спиливал кресты с могил на кладбище в Афанасьево

СЕГОДНЯ 15:31 2019-11-15T15:31:49+03:00

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Кировский юрист Ярослав Михайлов обратился региональный следственный комитет с требованием организовать проверку по факту вандализма на Лазаневском кладбище. Поручили разобраться с ситуацией прокуратуре Афанасьевского района.

Напомним, что о «странном благоустройстве» на кладбище рассказала местная жительница Алевтина Тебенькова. Она рассказала, что неизвестные спиливали с могил кресты и оградки. О работах никого не предупреждали.

Тогда обеспокоенные местные жители обратились в полицию. Там людям сообщили, что в поселке работает «специализированная бригада Елены Аксенкиной на правомерной основе, в рамках благоустройства кладбища». Однако при этом в администрация Ичетовкинского сельского поселения жителям сообщили, что с ними никто работы на территории этого кладбища не согласовывали.

ИСТОЧНИК KP.RU