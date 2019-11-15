Житель Котельничского района скончался от побоев

СЕГОДНЯ 14:25 2019-11-15T14:25:47+03:00

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ЧП произошло 12 ноября в деревне Короткие Котельничского района. В этот день 62-летний мужчина поссорился со своим собутыльником и ударил его кулаком в лицо. После того, как его 58-летний приятель упал, подозреваемый нанес ему несколько ударов ножом.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Кировской области, от полученных травм потерпевший скончался. В отношении зачинщика драки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Сейчас мужчина задержан. Его заключили под стражу. Следователи выясняют мотивы преступления и все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU