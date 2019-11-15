Тепло, но очень сыро: какая погода ожидает кировчан в выходные
Уже к вечеру воскресенья пойдет ледяной дождь
Обычный дождь в выходные сменится ледянымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В выходные кировчан порадует аномально теплая для ноября температура. По прогнозам gismeteo.ru, и в субботу, 16 ноября, и в воскресенье, 17-го, температура будет держаться на отметке +1 градус.
Правда, будет достаточно слякотно - дожди не прекратятся все выходные. И к вечеру воскресенья при смене ветра с западного на юго-западный, обычный дождь превратится в ледяной.
И уже на следующей неделе осенняя погода уступит место зимним холодам - температура может опуститься до -11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU