2019-11-14T17:20:54+03:00
Общество

Игорь Васильев посетил новый Центр туризма и краеведения в Туже

Он уже стал любимым местом для досуга местных жителей
Анастасия РОМАНОВА
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Фото: vk.com/fotovideobobrsФото: vk.com/fotovideobobrs
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Вчера, 13 ноября, губернатор Кировской области Игорь Васильев, приехавший в пгт. Тужа с рабочим визитом, посетил Тужинский центр туризма и краеведения в сопровождении главы Тужинского района Леонида Бледных. Глава региона пообщался с директором Тужинского районного краеведческого музея и членами клуба «Серебряный возраст», проводящими в центре туризма досуг.

В прошлом году здание, где сейчас располагается Центр, реконструировали в рамках Проекта по поддержке местных инициатив. Общая стоимость проекта составила порядка 3 млн рублей, из которых почти 2,5 млн – средства областного бюджета. В результате реконструкции Центр разместил в своих стенах выставочный зал, где каждый посетитель может найти информацию о Тужинской земле и в целом о Вятском крае, приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного творчества. Кроме того, сотрудники оформили здесь галерею картин местных художников. Демонстрационный зал оборудован информационным экраном и удобными местами для отдыха и просмотра видеороликов о Тужинском районе. Рядом с кассой стоит электронный информационный терминал, в котором собрана информация о пунктах назначения, местах питания, культурных объектах региона.

Напомним, что в рамках рабочего визита в Тужу губернатор Кировской области Игорь Васильев также посетил обновленную Тужинскую ЦРБ, Центральную Тужинскую площадь, благоустроенную в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и присутствовал на церемонии передачи останков кировского солдата в районном доме культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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