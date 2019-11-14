В Туже торжественно открыли благоустроенную главную площадь

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-14T17:18:53+03:00

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Вчера, 13 ноября, губернатор Кировской области Игорь Васильев, приехавший в пгт. Тужа с рабочим визитом, посетил Центральную площадь, благоустроенную в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказал глава Тужинского городского поселения Сергей Сентемов, путь к благоустройству главной площади поселка был долгим и извилистым. В 2016 году на территории поселка Тужа, в результате реализации ППМИ (программа поддержки местных инициатив – Ред.), была обустроена сцена на центральной площади. В 2018 году также в результате реализации ППМИ, была заасфальтирована половина центральной площади. В 2019 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» была заасфальтирована вторая половина площади. Это позволило увеличить количество массовых мероприятий на открытом воздухе. Более того, площадь преобразилась: было заменено ограждение и водоотведение, установлено освещение. Появились скамьи, качели и вазоны. Также на площади установили видеонаблюдение. Кроме того, в нескольких метрах от центральной площади установили спортивную площадку, которую с удовольствием посещают ведущие здоровый образ жизни местные жители.

Преобразование площади произошло благодаря объединению финансирования из областного и местного бюджетов.

Напомним, что в рамках рабочего визита в Тужу губернатор Кировской области Игорь Васильев также посетил обновленную Тужинскую ЦРБ, Центр туризма и краеведения и присутствовал на церемонии передачи останков кировского солдата в районном доме культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU