2019-11-14T17:18:53+03:00
Общество

В Туже торжественно открыли благоустроенную главную площадь

Первым гостем стал губернатор Кировской области Игорь Васильев
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: gorod.tuzha.ruФото: gorod.tuzha.ru
Изменить размер текста:

Вчера, 13 ноября, губернатор Кировской области Игорь Васильев, приехавший в пгт. Тужа с рабочим визитом, посетил Центральную площадь, благоустроенную в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как рассказал глава Тужинского городского поселения Сергей Сентемов, путь к благоустройству главной площади поселка был долгим и извилистым. В 2016 году на территории поселка Тужа, в результате реализации ППМИ (программа поддержки местных инициатив – Ред.), была обустроена сцена на центральной площади. В 2018 году также в результате реализации ППМИ, была заасфальтирована половина центральной площади. В 2019 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» была заасфальтирована вторая половина площади. Это позволило увеличить количество массовых мероприятий на открытом воздухе. Более того, площадь преобразилась: было заменено ограждение и водоотведение, установлено освещение. Появились скамьи, качели и вазоны. Также на площади установили видеонаблюдение. Кроме того, в нескольких метрах от центральной площади установили спортивную площадку, которую с удовольствием посещают ведущие здоровый образ жизни местные жители.

Преобразование площади произошло благодаря объединению финансирования из областного и местного бюджетов.

Напомним, что в рамках рабочего визита в Тужу губернатор Кировской области Игорь Васильев также посетил обновленную Тужинскую ЦРБ, Центр туризма и краеведения и присутствовал на церемонии передачи останков кировского солдата в районном доме культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове начал работу 19 Межрегиональный форум энергосбережения
Кировскому клиническому стоматологическому центру исполнилось сто лет
«Ростелеком», МТС и Правительство Кировской области намерены развивать цифровую инфраструктуру региона
Игорь Васильев посетил новый Центр туризма и краеведения в Туже
Новгородский поисковый отряд нашел останки кировского солдата
Нехарактерная погода: в Кировскую область придет аномальное для ноября тепло
«Ростелеком» представил кировским бизнесменам ИТ-решения для работы с клиентской базой
Губернатор Кировской области посетил обновленную Тужинскую ЦРБ
У семьи из Даровского забрали пятерых детей: младшего доставили в больницу
В Юрьянском районе 68-летний пенсионер погиб в пожаре
«Россети Центр и Приволжье» продолжает практико-ориентированную подготовку кадров и профориентационную работу
В Кирове пропала 16-летняя девушка
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» совершенствует систему учета электроэнергии
Дерзкий налетчик с газовым баллончиком украл из кассы магазина восемь тысяч рублей