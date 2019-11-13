2019-11-14T15:20:04+03:00
Происшествия

Удмуртский наркоман на мопеде ездил в Фаленский район за дозой «мака»

Мужчину осудили по части первой «двести двадцать восьмой» статьи
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Ради наркотиков мужчина проехал 50 километров на мопеде.Ради наркотиков мужчина проехал 50 километров на мопеде.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Прокуратура установила личность преступника. Им оказался 48-летний житель Ярского района Удмуртской Республики. 11 сентября 2019 года мужчина на мопеде приехал в село Святица в Фаленском районе. Напомним, что дорога от Яра до Фаленок - 52 километра. Но такое расстояние не помешало ни мужчине, ни его мопеду достигнуть цели. В селе Святица он хотел найти наркотики. На одном из приусадебных участков наркоман обнаружил мак, который обладает наркотическими свойствами. Мужчина руками сорвал растение. «Товар» осужденный хранил у себя. После поимки преступника сотрудники полиции измерили вес вещества. Наркотическое средство весило 86.12 грамма. Такое количество попадает под значительный размер.

В отношении преступника возбудили уголовное дело. Теперь мужчина может сесть на три года. Дело поступило в Фаленскую прокуратуру, а после подтверждения обвинительного приговора передано в Зуевский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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