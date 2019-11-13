В Кировской области стартовал прием заявлений для сдачи ЕГЭ

13 Нояб. 16:02 2019-11-14T15:20:31+03:00

Школьникам до 1 февраля нужно решить, какие экзамены они будут сдавать

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В Кировской области начинается прием заявлений для сдачи ЕГЭ. В текущем году, как и прежде, одиннадцатиклассники могут выбрать любое количество предметов. Однако русский язык и математика обязательны для сдачи. Эти предметы необходимы для получения аттестата о среднем общем образовании. Определиться с экзаменами школьникам требуется до 1 февраля.

- Экзаменационные задания составляются на основе изученной школьной программы, - отметила министр образования Кировской области Ольга Рысева. - Выпускники вправе выбрать то количество предметов, помимо двух основных, которое необходимо им для поступления в вуз.

Начиная с 2019 года старшеклассникам можно выбрать или только базовый, или только профильный уровень для сдачи ЕГЭ по математике. Выпускники прошлых лет с аттестатом могут зарегистрироваться на экзамены по математике только профильного уровня.

Подать заявление на сдачу ЕГЭ выпускники школ текущего года могут по месту учебы. Для этого им нужно взять с собой паспорт. А вот выпускники прошлых лет и студенты организаций среднего профессионального образования из Кировской области могут написать заявление в органах местного управления по месту жительства. Кроме паспорта с собой нужно будет взять аттестат.

Все желающие могут сдать экзамены досрочно, а именно, в марте-апреле следующего года. Те выпускники, которые наберут недостаточное количество баллов для успешной сдачи экзаменов, смогут пересдать предметы в сентябре 2020 года.

Информацию о подготовке к ЕГЭ школьники и родители могут изучить на сайте Федерального института педагогических измерений. Там будущим выпускникам предложат демонстрационные варианты заданий и необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU