В Кировской области стартовал прием заявлений для сдачи ЕГЭ
В Кировской области начинается прием заявлений для сдачи ЕГЭ. В текущем году, как и прежде, одиннадцатиклассники могут выбрать любое количество предметов. Однако русский язык и математика обязательны для сдачи. Эти предметы необходимы для получения аттестата о среднем общем образовании. Определиться с экзаменами школьникам требуется до 1 февраля.
- Экзаменационные задания составляются на основе изученной школьной программы, - отметила министр образования Кировской области Ольга Рысева. - Выпускники вправе выбрать то количество предметов, помимо двух основных, которое необходимо им для поступления в вуз.
Начиная с 2019 года старшеклассникам можно выбрать или только базовый, или только профильный уровень для сдачи ЕГЭ по математике. Выпускники прошлых лет с аттестатом могут зарегистрироваться на экзамены по математике только профильного уровня.
Подать заявление на сдачу ЕГЭ выпускники школ текущего года могут по месту учебы. Для этого им нужно взять с собой паспорт. А вот выпускники прошлых лет и студенты организаций среднего профессионального образования из Кировской области могут написать заявление в органах местного управления по месту жительства. Кроме паспорта с собой нужно будет взять аттестат.
Все желающие могут сдать экзамены досрочно, а именно, в марте-апреле следующего года. Те выпускники, которые наберут недостаточное количество баллов для успешной сдачи экзаменов, смогут пересдать предметы в сентябре 2020 года.
Информацию о подготовке к ЕГЭ школьники и родители могут изучить на сайте Федерального института педагогических измерений. Там будущим выпускникам предложат демонстрационные варианты заданий и необходимые документы.
ИСТОЧНИК KP.RU