Фаленская прокуратура заблокирует сайты по незаконной продаже паспортов

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-13T15:28:23+03:00

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Прокуратура Фаленского района нашла на «просторах интернета» ресурсы, на которых можно купить паспорт гражданина РФ. Естественно, такая деятельность является незаконной. В прокуратуре обнаружили 10 таких сайтов, предлагающих «сомнительные услуги». Ресурсы не имеют никакого отношения к миграционным службам.

Прокурором Фаленского района Антоном Клещонком в Ленинский суд Кирова направлен иск. В нем сайты с незаконным контентом признаются запрещенными, так как их услуги противоречат современному законодательству нашей страны. В Кирове исковое заявление начали рассматривать.

В 2018 году в прокуратуре Фаленского района так же провели «рейд» по сайтам. Тогда были обнаружены информационные ресурсы, на которых предлагали обналичивать («отмывать») деньги, которые били получены незаконными путями.

Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU