2019-11-13T15:28:23+03:00
Происшествия

Фаленская прокуратура заблокирует сайты по незаконной продаже паспортов

Уже выявлено 10 порталов-нарушителей
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Сайты с незаконными услугами будут заблокированы.Сайты с незаконными услугами будут заблокированы.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Прокуратура Фаленского района нашла на «просторах интернета» ресурсы, на которых можно купить паспорт гражданина РФ. Естественно, такая деятельность является незаконной. В прокуратуре обнаружили 10 таких сайтов, предлагающих «сомнительные услуги». Ресурсы не имеют никакого отношения к миграционным службам.

Прокурором Фаленского района Антоном Клещонком в Ленинский суд Кирова направлен иск. В нем сайты с незаконным контентом признаются запрещенными, так как их услуги противоречат современному законодательству нашей страны. В Кирове исковое заявление начали рассматривать.

В 2018 году в прокуратуре Фаленского района так же провели «рейд» по сайтам. Тогда были обнаружены информационные ресурсы, на которых предлагали обналичивать («отмывать») деньги, которые били получены незаконными путями.

Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Удмуртский наркоман на мопеде ездил в Фаленский район за дозой «мака»
В Кировской области стартовал прием заявлений для сдачи ЕГЭ
«Пол уходит из-под ног»: детский омбудсмен остался недоволен ремонтом школы-интерната в Шабалинском районе
Кировчане смогут бесплатно провериться на диабет
В Кирово-Чепецке осудили «кладмена»
На реконструкцию памятников в Кирове выделят 11 миллионов рублей
Пешеходник через суд: в Фаленках дорогу у спортшколы заставят привести в порядок
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
Кировчанин хотел пожарить сосиски, но поджег лес
Пять тысяч рублей заплатит житель Фаленского района за оскорбление главы администрации
Более 700 миллионов рублей направили с начала года на охрану труда и обеспечение производственной безопасности работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
150% от месячной нормы: в Кирове выпало рекордное количество осадков
Елена Ковалева: «Мы гордимся, что вятскую сушку знают во многих странах мира»
Первая карта мусорного полигона в Осинцах продолжит работу
Одним из строителей «Титаника» был вятчанин