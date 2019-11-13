2019-11-13T15:18:10+03:00
Общество

«Пол уходит из-под ног»: детский омбудсмен остался недоволен ремонтом школы-интерната в Шабалинском районе

Здание было сдано в эксплуатацию три года назад
Евгений ДЕМИХОВ
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Проблемы с благоустройством школы не видны на первый взгляд. Фото: Владимир ШАБАРДИНПроблемы с благоустройством школы не видны на первый взгляд. Фото: Владимир ШАБАРДИН
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Компания-застройщик на данный момент банкрот. Но еще несколько лет назад предпринимала попытки выстроить школу-интернат в поселке Гостово Шабалинского района. И три года назад подрядчик сдал ее в эксплуатацию. Уполномоченный по правам ребенка Кировской области Владимир Шабардин в минувшие выходные посетил образовательное учреждение.

- Пол уходит из-под ног. В прямом смысле этого слова, - рассказал детский омбудсмен. - Проваливается под линолеумом (не «гуляет», а именно проваливается). Местные говорят под ним - картонные коробки с наполнителем-утеплителем. Прямо на земле. Естественно, от влажности все это приходит в негодность.

Возникли вопросы у Шабардина и по поводу обустройства душевой комнаты. Место, отведенное для гигиенических процедур находится за дверью с табличкой «Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов». Судя по словам омбудсмена, детей в эту душевую вообще не пускают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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