Кировчане смогут бесплатно провериться на диабет

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-13T16:15:55+03:00

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В четверг, 14 ноября, будет отмечаться Международный день борьбы с диабетом. Эта дата была учреждена Всемирной Организацией Здравоохранения и Международной диабетической федерацией. Она служит напоминанием всему человечеству о распространенном заболевании и том, что число людей, страдающих им, становится все больше.

В честь Международного дня борьбы с диабетом в нашем регионе будет проводиться несколько акций. Для всех жителей Кировской области состоится прямая линия по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета. С населением будут общаться главный внештатный консультант по диабетологии министерства здравоохранения Кировской области Галина Жуковец и главный внештатный детский эндокринолог Светлана Зорина. Мероприятие начнется в 14.00 часов. Оно продлится до 15.00 часов. Жители смогут направить свои вопросы экспертам по телефону (8332) 38-13-23.

Кроме того, в Центре досуга «Практикум» (улица Карла Маркса, 81) с 10.00 до 12.00 часов будет проходить профилактическая акция. Ее цель - рассказать жителям региона о сахарном диабете, его последствиях, а также профилактике. Главный внештатный консультант по диабетологии министерства здравоохранения Кировской области Галина Жуковец и заведующий эндокринологическим отделением Регионального эндокринологического центра Владимир Милютин проведут открытую лекцию на тему «Сахарный диабет и предиабет. Факты».

Параллельно с лекцией будет работать пункт диагностики. Там все желающие смогут проверить уровень глюкозы в крови.

Кроме того, Владимир Милютин проведет «Школу диабета». Во время лекции он расскажет людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, о правильном питании при заболевании. Мероприятие начнется в 14.00 часов в конференц-зале регионального эндокринологического центра, который располагается на улице Свободы, 59.

ИСТОЧНИК KP.RU