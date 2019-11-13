2019-11-13T14:56:03+03:00
Происшествия

В Кирово-Чепецке осудили «кладмена»

Мужчину поймали на месте преступления
Олег ЛЯЛИН
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Наркокурьера осудили на 6 лет и 1 месяц колонии строгого режима.Наркокурьера осудили на 6 лет и 1 месяц колонии строгого режима.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Кирово-Чепецкий районный суд признал виновным 46-летнего местного жителя. Мужчину осудили по «самой народной статье» (сбыт наркотических средств).

Суд установил, что в марте-апреле осужденный купил в интернете у неизвестных поставщиков синтетические наркотики. Приобрел сразу в «опт». Распространял «кладмен» запрещенные вещества через «тайники-закладки». Но всему когда-нибудь приходит конец. На улице Мелиораторов квартала Пригородный города Кирово-Чепецк наркокурьера задержали сотрудники полиции.

В суде мужчину признали виновным. Ему вынесли приговор и назначили наказание - 6 лет и 1 месяц колонии строгого режима. Однако виновный не согласился с мнением обвинителей. Мужчина подал аппеляцию, чтобы приговор обжаловали. Но Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда с доводами в апелляции не согласилась, приговор остался в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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