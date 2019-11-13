2019-11-13T15:49:30+03:00
Общество

Пешеходник через суд: в Фаленках дорогу у спортшколы заставят привести в порядок

О безопасности приходится заботиться местной прокуратуре
Алена ЗАЙЦЕВА
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У спортшколы должны оборудовать безопасный пешеходный переходУ спортшколы должны оборудовать безопасный пешеходный переходФото: Валерий РОМАНОВ
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В поселке городского типа Фаленки в одном здании расположены вечерняя и спортивная школы. Ходят туда как взрослые, так и дети. А вот о безопасности пешеходов местные власти не позаботились.

- Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства и ГОСТ, на пешеходном переходе по адресу: ул. Первомайская, вблизи образовательного учреждения МКОУ «Вечерняя школа» и МБУ «Спортивная школа», отсутствуют искусственные дорожные неровности, светофор, ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа, тротуар со стороны спортивной школы и стационарное электрическое освещение, - констатирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок.

Проверка безопасности дорожного движения привела к выводу – администрацией района допущены нарушения. Документы уже направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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