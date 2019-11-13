2019-11-13T15:41:20+03:00
Общество

На реконструкцию памятников в Кирове выделят 11 миллионов рублей

Воинские захоронения и мемориалы также облагородят
Олег ЛЯЛИН
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Памятники отреставрируют к 75-летию Великой Победы.Памятники отреставрируют к 75-летию Великой Победы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В преддверии 75-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Кирове отремонтируют памятники, мемориальные комплексы и воинские захоронения. На реализацию проекта направят 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сумму выделят в рамках программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Город Киров». В 2020 году по этой же программе, помимо реставрации памятников и мемориалов, проведут противопожарные мероприятия во Дворце культуры и спорта в Дороничах, в ДК «Космос», ДК «Заречный».

Также решено обновить книжные фонды в библиотеках районов области. Туда поступит 2711 новых книг. На осуществление всех мероприятий выделят 486 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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