2019-11-13T15:06:25+03:00
Происшествия

Кировчанин хотел пожарить сосиски, но поджег лес

Теперь мужчине придется ответить за неосторожное обращение с огнем
Анна КРЮКОВА
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Из-за действий мужчины пострадал участок лесаИз-за действий мужчины пострадал участок лесаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Кировчанину придется выплатить штраф в 10 тысяч рублей за поджог леса. ЧП произошло 2 мая текущего года. Тогда 27-летний мужчина решил отдохнуть на даче вместе с другом в садовом товариществе «Лесное» Кстининского сельского поселения.

Мужчина начал готовить сосиски на углях на мангале. Спустя два часа он заметил, что рядом с мангалом загорелась сухая трава. Кировчанин вместе с другом попытался потушить огонь водой из колодца, однако из-за сильного ветра им это не удалось. Тогда мужчины вызвали пожарных. Они вместе с местными жителями смогли справиться с огнем.

Из-за пожара, по информации Кирово-Чепецкой городской прокуратуры, серьезно пострадал участок леса - 28 елей и сосен. Ущерб от возгорания составил более 200 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Однако суд учел, что кировчанин не был ранее судим и полностью возместил ущерб, и прекратил уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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