Пять тысяч рублей заплатит житель Фаленского района за оскорбление главы администрации

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-13T14:57:29+03:00

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Представитель Фемиды вынес относительно мягкий приговор жителю деревни Леваны Фаленского района: штраф в пять тысяч рублей. А если бы наказание было максимально суровым, то по ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» раскошелиться бы пришлось на сорок тысяч рублей.

Сам скандал произошел 14 августа на остановке общественного транспорта. Изрядно подвыпивший 35-летний местный житель увидел чиновницу на улице. А накануне житель деревни узнал, что на его супругу выписан административный протокол за нарушение правил благоустройства: на придомовой территории был развален мусор. Наказание, определенное супруге, мужчина посчитал излишним. Поэтому он с нецензурной бранью накинулся на главу поселения. Ругань мужчина сопровождал тем, что размахивал ножом у ее лица.

- В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей, - комментирует прокурор Фаленского района Антон Клещонок.

ИСТОЧНИК KP.RU