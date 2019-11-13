2019-11-13T13:39:10+03:00
Общество

Елена Ковалева: «Мы гордимся, что вятскую сушку знают во многих странах мира»

Глава Кирова совместно с депутатами Гордумы посетила АО «Булочно-кондитерский комбинат»
Николай Хмелев
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Фото: Кировская городская ДумаФото: Кировская городская Дума
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Для гостей провели экскурсию по территории предприятия. Глава города Елена Ковалева и депутаты Кировской городской Думы посмотрели на работу хлебобулочного цеха и посетили отдел сбыта.

Директор предприятия Константин Бровко рассказал о том, что БКК в 2019 году отметил 85-летие бараночно-сухарного комбината и 20-летие акционерного общества. На сегодняшний день здесь трудятся 400 сотрудников. Их средняя зарплата составляет 30 тысяч рублей. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. Оно перечисляет в бюджет 20 миллионов рублей НДФЛ и 4,5 миллиона рублей налога на имущество в год. БКК - самый крупный производитель кондитерских и хлебобулочных изделий Волго-Вятского региона. Продукцию предприятия знают не только у нас в стране, но и за рубежом: ее поставляют в США, Германию, Израиль, а также Азербайджан.

- Предприятие развивается, идет в ногу со временем и радует своей продукцией не только кировчан, но и, что очень приятно, ее поставки осуществляются далеко за пределы России, - отметила Елена Ковалева. - Это говорит о стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

В завершение встречи глава Кирова встретилась с сотрудниками предприятия и ответила на их вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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