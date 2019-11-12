2019-11-12T10:33:39+03:00
Недвижимость

Микрорайон Урванцево чуть не затопило ливневыми водами

Специалисты 12 часов устраняли проблему
Анастасия РОМАНОВА
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Жилые дома были под угрозой затопления. Фото: http://www.admkirov.ruЖилые дома были под угрозой затопления. Фото: http://www.admkirov.ru
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Обильный ливень, обрушившийся на Киров в четверг, 7 ноября, не прошел даром для горожан: в МУП «Водоканал» тем же днем поступила информация о масштабном переполнении строящейся ливневки в микрорайоне Урванцево. Ливневая канализация переполнилась талыми и дождевыми водами, которые начали выходить из колодца на поверхность, топить жилой сектор и подмывать новое дорожное полотно.

Как пояснил замдиректора МУП «Водоканал» Игорь Вохмянин, на место переполнения канализации немедленно отправили бригаду специалистов. Они приняли решение перекачивать воду в бытовую канализацию, чтобы избежать затопления жилых домов. Для полного устранения проблемы потребовалось две бригады рабочих, которые работали 12 часов — с 14.30 7 ноября по 2.30 8 ноября.

Сейчас специалисты «Водоканала» продолжают контролировать ситуацию. Из-за потепления им приходится периодически откачивать воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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