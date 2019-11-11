«Родина» проиграла в Иркутске со счетом 5:2

СЕГОДНЯ 17:42 2019-11-11T17:42:39+03:00

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Сегодня, 11 ноября, в рамках XXVIII Чемпионата России по хоккею состоялся матч между командами «Байкал-Энергия» и «Родина». Игра прошла в Иркутске, на стадионе «Рекорд». Наши земляки приехали в Иркутск в усеченном составе: по разным причинам отсутствовали нападающие кировчан – Дмитрий Кураев и Вячеслав Нелюбин, а также игроки защитной линии – Григорий Кулдышев и Константин Поскребышев. В заявке на игру значилось всего 16 фамилий.

Первый тайм завершился ничьей. Первый гол принадлежал «Байкалу», гости не растерялись и приняли удар достойно, перехватив инициативу. В составе «Родины» отличились Станислав Исмагилов и капитан команды Сергей Перминов. К сожалению, после перерыва характер игры разительно изменился, и сыграть в аналогичном ключе гостям не удалось. Принимающая сторона вновь взяла контроль над игрой в свои руки и окончила ее со счетом 5:2 в свою пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU