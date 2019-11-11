2019-11-11T17:49:33+03:00
Общество

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Кирове покажут военные документы

Выставка будет проходить с апреля по июнь 2020 года
Олег ЛЯЛИН
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Выставка будет содержать документы и записи из дневников солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.Выставка будет содержать документы и записи из дневников солдат, участвовавших в Великой Отечественной войне.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К празднованию Победы в Великой Отечественной войне губернатор нашей области Игорь Васильев утвердил планы мероприятий, которые пройдут по всему региону. Это будут и акции, и театральные, и музыкальные представления. Одно из важнейших мероприятий - выставка документов военного времени «1941-1945 гг. Великий Новгород - Киров. Война и мир». Мероприятие пройдет в Кирове с апреля по июнь 2020 года.

Как отметил вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, выставку организуют силами нашей и Новгородской областей. С помощью экспозиции регионы укрепят экономические, культурные и социальные связи.

Коллекцию документов времен Великой Отечественной войны можно будет увидеть в областном краеведческом музее в отделе «Музей воинской славы». Документы покажут конфликт глазами 311-й стрелковой дивизии, которая сражалась за земли Великого Новгорода.

Кроме того, архивы привезут документы, повествующие об эвакуации в Кировскую область жителей Новгорода, эвакуацию промышленных объектов, учреждений и организаций. Посетители смогут ознакомиться не только с источниками, но и с дневниками и воспоминаниями очевидцев тех страшных событий. Передвижной вариант выставки также «проедет» по районам нашего региона.

В рамках экспозиции выпустят фотоальбом военного корреспондента Даниила Онохина. Этот фронтовой фотограф запечатлел солдат кировской 311-й стрелковой дивизии, которая прошла всю войну.

Выставку организуют при поддержке научного совета в сфере архивного дела. Распоряжение на это дало министерство культуры Кировской области. В состав совета входят преподаватели исторического факультета ВятГУ, сотрудники библиотеки имени Герцена. Возглавила совет заместитель министра культуры Алевтина Копылова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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