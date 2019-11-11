2019-11-11T14:05:57+03:00
Общество

СШ «Юность» задолжала 2 млн рублей исполнителям госконтрактов

Только после вмешательства правоохранительных органов началось исполнение обязательств
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Подрядчики исполняли работы по организации питания воспитанников, предоставлению услуг ЖКХ и многие другие, но денег не получали. Фото: yunost43.ruПодрядчики исполняли работы по организации питания воспитанников, предоставлению услуг ЖКХ и многие другие, но денег не получали. Фото: yunost43.ru
Изменить размер текста:

Директору КОГАУ «Спортивная школа «Юность» прокурор Октябрьского района города Кирова внес представление об устранении нарушений. Проверка выявила, что руководство учреждения не выплачивало деньги, положенные исполнителям 48 государственных контрактов.

- Их общая сумма составила два миллиона рублей, - отметили в прокуратуре Кировской области. - Среди них контракты на организацию питания воспитанников, оплата предоставленных энергоресурсов, услуг ЖКХ, вывоз ТБО, а также аренда.

После внесения представления руководство частично погасило задолженность. Подрядчикам выплатили порядка 600 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, результаты проверки направили учредителю спортивной школы - министерству спорта и молодежной политики.

НАПОМНИМ

СШ «Юность» уже успела «оскандалиться» на всю область. Экс-директор школы Дмитрий Логиновский попался на вымогательстве взятки, а также присвоении и растрате. Первое уголовное дело на него завели в июле 2019 года. Тогда он требовал от владельца одной из гостиниц Кирова 84 тысячи рублей за оказание услуги по созданию «потока клиентов». Логиновский обещал размещать в ней спортсменов, приехавших в город на соревнования. Там же постояльцы должны были питаться. За оказание этих услуг гостиница получила бы финансирование из бюджета региона. А вот за «услугу» по созданию этого потока клиентов Логиновский хотел денег.

Спустя несколько дней стало известно еще об одном эпизоде. По версии следствия, Логиновский требовал у одной из сотрудниц деньги. А именно, премию. В противном случае руководитель обещал уволить подчиненную или лишить премиальных выплат.

Эти факты послужили веским основанием для того, чтобы поместить уже бывшего директора спортивной школы под домашний арест. Но меру пресечения изменили на заключение под стражу. Это сделали, когда выяснилось, что Логиновский провернул еще одну схему по незаконному обогащению, а также похитил часть имущества школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава «дорожников» не планирует покидать администрацию Кирова
«Родина» проиграла в Иркутске со счетом 5:2
Драка кировских школьниц закончилась травмой головы
Дети-герои: троих кировских подростков наградили за отвагу
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Кирове покажут военные документы
Один погиб и шестнадцать пострадали: за выходные в Кировской области произошло 11 ДТП
Wink и Amediateka представляют эксклюзив — исторический сериал «Рим» в правильном переводе Гоблина
20-летний житель Омутнинска подозревается в убийстве своего 43-летнего знакомого
В Кировской области обнаружили 1,2 тонны зараженных мандаринов из Турции
Перепады температуры и осадки: какая погода ожидает кировчан на этой неделе?
Чепчанин отправится на исправительные работы за угрозу убийством
Соки полезнее?
В Кирове пенсионерка получила смертельные ожоги на пожаре
Специалисты «Ростелекома» признаны лучшими в сфере создания оптической инфраструктуры
В Кирове сотрудники ГДМС «выселяют» бобров из своих хаток
Главный «дорожник» Евгений Лунев прощается с Кировом
В Слободском местная жительница запечатлела «световой лес»
Администрация Шабалинского района незаконно проверила деятельность ЖКХ
Комитет по энергетике Государственной Думы РФ поддержал законодательные инициативы «Россетей» и концепцию цифровой трансформации
В Кирове проходят «XV Молодежные Циолковские чтения»
В Кировской области произошло около 50 ДТП за сутки
Детский сад на улице Крупской планируют сдать до конца года
В Кирове бобров обвинили в подтоплении улицы Луганской
Кировчане станут платить больше за проезд в общественном транспорте
ВТБ профинансировал высокотехнологичный завод ГК «ЭПОТОС»
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» повышает экологическую безопасность своих энергообъектов
Поменяем резину быстро и недорого даже бронетранспортерам: у одной из кировских «шиномонтажек» появился необычный клиент