СШ «Юность» задолжала 2 млн рублей исполнителям госконтрактов

СЕГОДНЯ 14:05 2019-11-11T14:05:57+03:00

Подрядчики исполняли работы по организации питания воспитанников, предоставлению услуг ЖКХ и многие другие, но денег не получали. Фото: yunost43.ru

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Директору КОГАУ «Спортивная школа «Юность» прокурор Октябрьского района города Кирова внес представление об устранении нарушений. Проверка выявила, что руководство учреждения не выплачивало деньги, положенные исполнителям 48 государственных контрактов.

- Их общая сумма составила два миллиона рублей, - отметили в прокуратуре Кировской области. - Среди них контракты на организацию питания воспитанников, оплата предоставленных энергоресурсов, услуг ЖКХ, вывоз ТБО, а также аренда.

После внесения представления руководство частично погасило задолженность. Подрядчикам выплатили порядка 600 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, результаты проверки направили учредителю спортивной школы - министерству спорта и молодежной политики.

НАПОМНИМ

СШ «Юность» уже успела «оскандалиться» на всю область. Экс-директор школы Дмитрий Логиновский попался на вымогательстве взятки, а также присвоении и растрате. Первое уголовное дело на него завели в июле 2019 года. Тогда он требовал от владельца одной из гостиниц Кирова 84 тысячи рублей за оказание услуги по созданию «потока клиентов». Логиновский обещал размещать в ней спортсменов, приехавших в город на соревнования. Там же постояльцы должны были питаться. За оказание этих услуг гостиница получила бы финансирование из бюджета региона. А вот за «услугу» по созданию этого потока клиентов Логиновский хотел денег.

Спустя несколько дней стало известно еще об одном эпизоде. По версии следствия, Логиновский требовал у одной из сотрудниц деньги. А именно, премию. В противном случае руководитель обещал уволить подчиненную или лишить премиальных выплат.

Эти факты послужили веским основанием для того, чтобы поместить уже бывшего директора спортивной школы под домашний арест. Но меру пресечения изменили на заключение под стражу. Это сделали, когда выяснилось, что Логиновский провернул еще одну схему по незаконному обогащению, а также похитил часть имущества школы.

ИСТОЧНИК KP.RU