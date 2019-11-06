2019-11-06T17:32:46+03:00
Общество

Завод «Лепсе» принял поздравления с 78-летием

В честь праздника прошел концерт
Николай Хмелев
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Фото: правительство Кировской областиФото: правительство Кировской области
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Электромашиностроительный завод «Лепсе» - одно из крупнейших предприятий по производству авиационного электрооборудования. На сегодняшний день на нем трудятся порядка четырех с половиной тысяч человек. Предприятие выпускает более 600 типов авиационных электроагрегатов. Продукция завода применяется на всех типах самолетов, вертолетов, а также пользуется спросом ракетно-космической отрасли. Предприятие поставляет изделия для других производств и сфер: атомной, автомобильной, нефтедобывающей, газовой, строительной, в медицинской и железнодорожной.

Со дня образования «Лепсе» прошло 78 лет. Также заводчане отмечают 85-летие российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. В честь этих дат коллектив предприятия поздравили председатель правительства Кировской области Александр Чурин, главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов, а также представители законодательной власти региона, городской администрации и профсоюзных организаций.

- Уважаемые заводчане, ветераны «Лепсе», от имени губернатора Игоря Васильева и правительства региона поздравляю вас с важным событием в жизни предприятия, с днем образования завода, - обратился к сотрудникам производства Александр Чурин. - Уже 78 лет ваше предприятие является одним из главных налогоплательщиков региона и вносит большой вклад в машиностроительный комплекс Кировской области. Кроме того, примите поздравления с 85-летием профсоюза трудящихся авиационной промышленности. Процветания вашему коллективу, благополучия вашим семьям.

За три квартала 2019 года завод произвел продукцию на общую сумму порядка 3,2 миллиардов рублей. А сумма уплаченных налогов составила один миллиард рублей. При этом руководство не забывает о своих работниках. Социальная поддержка была оказана ветеранам и молодым сотрудникам предприятия

ИСТОЧНИК KP.RU

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