В Кировской области открылось 46 пунктов обогрева для бездомных

СЕГОДНЯ 16:52 2019-11-06T17:10:34+03:00

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В Кировской области открылись пункты обогрева лиц без определенного места жительства. Учреждения соцобслуживания населения есть в каждом районе, поэтому пункты обогрева открылись при каждом из них. А в некоторых даже по два.

Всего по области будет работать 46 таких пунктов на 112 мест. В сутки с учетом двухчасового пребывания в каждом пункте смогут обогреться 450 человек. Всем нуждающимся в период пребывания в пункте предоставят теплые вещи и предметы первой необходимости, а также напоят чаем с выпечкой. Кроме этого, все обратившиеся смогут получить консультацию специалиста по решению проблемных вопросов - к примеру, по восстановлению утерянных документов и трудоустройству.

В Кирове получить такую помощь можно по адресу: ул. Сплавная, 29. Также работает круглосуточная телефонная горячая линия: (8332)22-71-24. По этому телефону можно узнать адреса и режим работы пунктов обогрева в каждом районе области.

ИСТОЧНИК KP.RU