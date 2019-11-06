2019-11-06T15:58:59+03:00
Общество

Сотрудник кировского МЧС покорил небоскреб северной столицы с одним из лучших результатов

Мужчина занял почетное третье место в российском зачете
Анастасия РОМАНОВА
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Денис - заядлый спортсмен и отважный пожарник. Фото: 43.mchs.gov.ruДенис - заядлый спортсмен и отважный пожарник. Фото: 43.mchs.gov.ru
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2 ноября в Санкт-Петербурге состоялись соревнования "Вертикальный вызов", в которых приняли участие и испытали свои возможности около 300 профессиональных пожарных и спасателей из более чем тридцати городов России и даже из республики Беларусь. Они преодолели 39 этажей, 936 ступеней, 145 метров подъёма по лестничным маршам здания "Лидер-Тауэр" города Санкт-Петербурга. 31-летний сотрудник кировской пожарно-спасательной части Денис Кузнецов принял участие в состязаниях, впервые представив на них наш регион, и занял 3-е место среди российских участников.

"Участники забега вышли на старт этажей в полной боевой экипировке. Большинство из них выступали в «зачетном» забеге. Это значит, что участник состязаний должен иметь действующую квалификацию «газодымозащитник» и допуск к работе в среде, непригодной для дыхания, преодолеть дистанцию на время и подключенным к дыхательному аппарату", — рассказывает кировское МЧС.

На каждом этаже и площадке финала соревнований дежурили бригады медиков-волонтеров, которые оказывали соревнующимся первую помощь.

Победителями международных соревнований стали сотрудники МЧС из Республики Беларусь. В российском же зачёте победили сотрудник МЧС из Ивановской области, пожарный из Республики Коми и наш земляк Денис Кузнецов, отставший от второго финишировавшего всего на две секунды.

Краткая справка: Денис Кузнецов родился в Кирово-Чепецке. Работает сотрудником СПСЧ 3-го отряда ФПС по Кировской области, до этого года работал в пожарной части №12 города Кирово-Чепецка. Денис является кандидатом в мастера спорта по лыжам, трёхкратным чемпионом Главного управления МЧС России по Кировской области по лыжным гонкам, победителем гарнизонных соревнований по вертикальному подъёму на 25 этаж. В свободное время занимается лыжным спортом на чепецком стадионе "Карпаты", регулярно участвует в команде Главного управления МЧС на лыжных соревнованиях. В соревновании он участвовал впервые, но мечтает поехать туда снова и улучшить результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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