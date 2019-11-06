В Нововятске «Скания» насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-06T16:12:16+03:00

За рулем грузовика был 41-летний водитель. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

ДТП произошло в шесть часов утра

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В среду, 6 ноября, ранним утром на улице Советской произошло авария со смертельным исходом.

- Напротив дома № 172 41-летний водитель грузового автомобиля «Скания» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия 58-летняя женщина-пешеход погибла.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошедших выходных произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Семья ехала по федеральной трассе в Мурашинском районе. Мужчина и женщина погибли. Их шестилетний сын получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU