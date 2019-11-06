2019-11-06T16:12:16+03:00
Происшествия

В Нововятске «Скания» насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло в шесть часов утра
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
За рулем грузовика был 41-летний водитель. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиЗа рулем грузовика был 41-летний водитель. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
Изменить размер текста:

В среду, 6 ноября, ранним утром на улице Советской произошло авария со смертельным исходом.

- Напротив дома № 172 41-летний водитель грузового автомобиля «Скания» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия 58-летняя женщина-пешеход погибла.

Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, на прошедших выходных произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Семья ехала по федеральной трассе в Мурашинском районе. Мужчина и женщина погибли. Их шестилетний сын получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудник кировского МЧС покорил небоскреб северной столицы с одним из лучших результатов
Улицы в Дороничах отремонтируют и сделают светлее
Матч «Родины» со «Строителем» отменили из-за погоды
Кировэнерго направил в пострадавшие от непогоды северные районы Кировской области «бригады взаимопомощи»
В Слободском районе сирота 10 лет добивалась предоставления жилья
Утопил улику в Хлыновке: кировчанин украл платежный терминал из магазина
«УРАЛХИМ» продолжает реализацию программы «Безопасный город» в Кирово-Чепецке
12-летнему кировчанину с острой сердечной недостаточностью спасли жизнь при помощи искусственного кровообращения
Трое рыбаков в Кировской области провалились под лед
Кировэнерго переведен на особый режим работы
В Кирове управляющую компанию оштрафуют за падение ледяной глыбы на мужчину
Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии
В Кирове поймали 20-летнего наркокурьера
Кировэнерго продолжает работы по восстановлению электроснабжения в Подосиновском, Опаринском и Лузском районах
Кировская область вошла в ТОП-15 регионов с самым недоступным дизтопливом