В Нововятске «Скания» насмерть сбила женщину на пешеходном переходе
В среду, 6 ноября, ранним утром на улице Советской произошло авария со смертельным исходом.
- Напротив дома № 172 41-летний водитель грузового автомобиля «Скания» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - В результате происшествия 58-летняя женщина-пешеход погибла.
Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, на прошедших выходных произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека. Семья ехала по федеральной трассе в Мурашинском районе. Мужчина и женщина погибли. Их шестилетний сын получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU