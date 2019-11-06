2019-11-06T15:48:02+03:00
Спорт

Матч «Родины» со «Строителем» отменили из-за погоды

Лед на стадионе был в неудовлетворительном состоянии
Анна КРЮКОВА
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Лед на стадионе оказался опасным для игры. Фото: vk.com/hcrodinakirovЛед на стадионе оказался опасным для игры. Фото: vk.com/hcrodinakirov
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Игру между хоккейными клубами «Родина» и «Строитель» из Сыктывкара отменили из-за погодных условий. Такое решение приняли инспектор и судейская бригада. Информация появилась в официальной группе кировского ХК.

Матч первого тура чемпионата России среди команд Суперлиги планировали провести 5 ноября. Однако во вторник воздух в Кирове прогрелся до +4 градусов, весь день шел дождь. По этой причине состояние льда на стадионе «Родина» оказалось опасным для игроков. Теперь дальнейшую судьбу матча будут решать в Федерации хоккея с мячом России.

Информация об отмене игры вызывала бурную реакцию поклонников команд в соцсетях. Кто-то из пользователей отметил, что такая несвоевременная подготовка льда - неуважение к спортсменам, болельщикам, к бюджетным и спонсорским деньгам. Некоторые же, напротив, отметили, что из-за погоды матчи отменяют и в других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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