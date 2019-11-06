2019-11-06T15:18:04+03:00
Общество

В Слободском районе сирота 10 лет добивалась предоставления жилья

В 18 лет она заключила договор социального найма жилья в доме, которого вовсе не существует
Евгений ДЕМИХОВ
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Девушка добилась своего законного права на жильеДевушка добилась своего законного права на жильеФото: Иван МАКЕЕВ
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29-летняя девушка была вынуждена обратиться в прокуратуру с жалобой. Десять лет назад ей должны были предоставить жилье. Девушка, еще будучи несовершеннолетней, стала сиротой.

- В 2009 году администрация Сухоборского сельского поселения Слободского района заключила с заявительницей, достигшей на тот момент 18-летия, договор социального найма жилья, якобы расположенного в поселке Сухоборка, где сирота до настоящего момента зарегистрирована, - рассказали в прокуратуре Кировской области.

Фактически девушка даже не заселялась в дом - его попросту не существует. Из-за этого сирота в течение десяти лет сама себе искала пригодное жилье.

В марте 2019 года девушка обратилась в администрацию Слободского района. Она просила предоставить ей дом, положенный по закону. Чиновники отказали и обосновали это тем, что она уже старше 23 лет.

В результате помогло только обращение в районную прокуратуру, которая через суд добилась восстановления права на социальную поддержку в виде благоустроенного жилого помещения по договору соцнайма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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