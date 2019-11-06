2019-11-06T15:01:41+03:00
Происшествия

Утопил улику в Хлыновке: кировчанин украл платежный терминал из магазина

Днем мужчина перевел через него деньги на свой счет, а ночью решил их забрать
Евгений ДЕМИХОВ
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Днем мужчина пополнил автомат на приличную сумму, а ночью украл егоДнем мужчина пополнил автомат на приличную сумму, а ночью украл егоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Хозяин одного из магазинов на улице Милицейской заявил в полицию о краже. Придя утром на работу он увидел взломанную дверь и не увидел платежный терминал. Последний должен был висеть на одной из стен. Но его вырвали.

- Установлено, что злоумышленник причинил ущерб в сумме около 100 тысяч рублей (в том числе стоимость терминала, а также наличные, находившиеся в нем), - сообщили в УМВД России по Кировской области. - С места происшествия полицейские изъяли следы пальцев рук, запись видеокамеры, иные необходимые вещдоки.

Полицейские выяснили, что похититель уже наведывался в магазин. Правда, днем. Тогда ничего противоправного мужчина не совершил. Он положил на свой счет через терминал 30 тысяч рублей. А уже ночью он вломился в магазин и похитил аппарат.

По подозрению в краже задержали 32-летнего мужчину, на счету которого уже есть судимость. Уйдя с места преступления, он разбил терминал, выгреб из него деньги, а главную улику утопил в Хлыновке.

Сейчас мужчина в СИЗО. Там он будет находиться до окончания следствия. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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