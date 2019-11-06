12-летнему кировчанину с острой сердечной недостаточностью спасли жизнь при помощи искусственного кровообращения

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-06T14:11:14+03:00

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12-летний мальчик из Тужинского района был доставлен в областную детскую клиническую больницу. Врачи обнаружили у него критическое нарушение сердечного ритма. Медики приняли решение определить его в палату реанимации.

Его состояние требовало постоянного наблюдения. Усилия врачей не увенчались успехом: у мальчика развернулась клиника острой сердечной недостаточности.

- Учитывая, что центр аритмологии находится в Кировской областной клинической больнице, мы обратились за помощью к коллегам, - рассказала главврач детской областной больницы Наталья Муратова. - В течение часа был собран врачебный консилиум. В результате было определено, что у ребенка есть все показания для перевода его на ЭКМО.

Этот метод лечения используется, когда сердце пациента не справляется со своей работой. Аппарат позволяет искусственно качать кровь, насыщая ее кислородом при необходимости.

Ребенку осуществили процедуру ЭКМО. Поскольку случай был первым в медицинской практике Кировской области, к спасению жизни юного пациента подключили врачебное сообщество России. Состояние мальчика стабилизировали. Его перевели в Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

Ранее первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отмечал, что в регионе очень важной является программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Самый большой вклад в смертность населения вносят болезни системы кровообращения, - подчеркнул первый зампред. - Такая тенденция складывается на всей территории России. Чтобы повлиять на нее, пациентов нужно выявлять с использованием современных технологий и оперативно доставлять в учреждение.

Для оперативной доставки пациентов в медицинские учреждения используется не только наземный транспорт, но и санавиация.

ИСТОЧНИК KP.RU